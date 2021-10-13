На Украине потребовали стучать кулаком по столу в переговорах с США

Бывший депутат Верховной рады Олег Тягнибок потребовал стучать по столу при переговорах с США. Вообще, по его мнению, украинские дипломаты совершенно бесхребетны.

В эфире одного из украинских телеканалов Тягнибок напомнил о так называемой Крымской платформе и визите Зеленского в Вашингтон. "И что? Когда поднимался вопрос "Северного потока — 2", какой результат? Все они сказали что?" — поинтересовался Тягнибок.

Он также напомнил о соглашении Германии и Соединенных Штатов относительно "Северного потока — 2" и обещании Берлина принять меры, если "Россия использует газ как оружие против Украины".

По словам Тягнибока, Россия ведет экономическую войну против Киева. По его словам, Москва виновата в искусственном завышении цен на газ этой осенью, сообщает РИА "Новости".

"Почему МИД не кричит криком, не гремит кулаком по столу: "Америка, вы же обещали!"?" — заявил он. По его словам, на протяжении последних семи лет Запад бездействует.

Трудно сказать, в самом ли деле Тягнибок так наивен или только делает вид. Но если и делает вид, то весьма убедительно.

Вообще же, в Киеве постоянно обвиняют Россию в том, что якобы это из-за деятельности нашей страны резко выросли цены на газ. В этом ее поддерживает Польша.

Напомним, в заявлении Еврокомиссии от 13 октября указывается, что "Газпром" выполняет свои обязательства по долгосрочным контрактам. При этом ЕК указала, "Газпром" якобы предложил мало или вовсе не предлагал дополнительных мощностей для ослабления давления на газовый рынок ЕС.