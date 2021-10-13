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Елизавета II написала письмо детям из Крыма вопреки санкциям

Мир

Королева Великобритании Елизавета II вступила в переписку с государственным ГБОУ ЦДО "Малая академия наук" из Севастополя, несмотря на введённые против России санкции за "оккупацию" Крыма.

Елизавета II написала письмо детям из Крыма вопреки санкциям

Летом учащиеся творческого объединения "Занимательный английский" написали письмо Королеве Елизавете II и получили ответ спустя три месяца.

В ответном письме королева поблагодарила детей и приложила буклеты с информацией о себе и своей семье. Теперь учащиеся "Малой академии наук" хотят написать послание принцу Уильяму и его супруге Кейт Миддлтон.

После проведения референдума в Крыму и вхождения полуострова в состав России страны Евросоюза, среди которых была и Великобритания, ввели санкции в отношении Крыма и Севастополя и обвинили Россию в "оккупации территории Украины".

Ранее королева Великобритании поздравила лидера КНДР Ким Чен Ына с днём провозглашения Корейской Народно-Демократической Республики, направив ему официальное письмо.

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Великобритания рвет связи с Россией
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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