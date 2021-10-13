Королева Великобритании Елизавета II вступила в переписку с государственным ГБОУ ЦДО "Малая академия наук" из Севастополя, несмотря на введённые против России санкции за "оккупацию" Крыма.
Летом учащиеся творческого объединения "Занимательный английский" написали письмо Королеве Елизавете II и получили ответ спустя три месяца.
В ответном письме королева поблагодарила детей и приложила буклеты с информацией о себе и своей семье. Теперь учащиеся "Малой академии наук" хотят написать послание принцу Уильяму и его супруге Кейт Миддлтон.
После проведения референдума в Крыму и вхождения полуострова в состав России страны Евросоюза, среди которых была и Великобритания, ввели санкции в отношении Крыма и Севастополя и обвинили Россию в "оккупации территории Украины".
Ранее королева Великобритании поздравила лидера КНДР Ким Чен Ына с днём провозглашения Корейской Народно-Демократической Республики, направив ему официальное письмо.
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