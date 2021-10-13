В Польше по подозрению в шпионаже для Белоруссии задержали пожилого гражданина

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали пожилого гражданина, который предположительно передавал секретные данные о стране Белоруссии.

Представитель министра, который руководит спецслужбами Польши, Станислав Жарын на брифинге заявил, что пенсионера задержали 10 октября. Мужчину обвинили в шпионаже для белорусских властей. Прокуратура убеждена, что польский гражданин активно работал с разведкой чужой страны.

"Из материалов дела следует, что задержанный сотрудничал с белорусской разведкой, с КГБ", — сообщил Жарын, которого цитирует ТАСС.

Ранее девятого октября в Турции сотрудники спецслужб задержали шесть возможных шпионов. У них обнаружили российские паспорта и оружие, однако неизвестно, настоящие они или фальшивые. По данным правоохранители, предполагаемые преступники хотели напасть на местных жителей и получить секретную информацию.

В Кремле заявили, что Турция не передавала Москве данные о задержанных. По словам властей, предполагаемые шпионы не являются гражданами России, в противном случае политики бы обсудили этот вопрос.

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