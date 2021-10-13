Эстония скоро обзаведётся противокорабельными крылатыми ракетами, обладающими дальностью полёта более 300 км.
Ракеты, носящие поэтическое название "Голубое копьё", по мнению эстонских военных, заставят Россию если уж не уважать прибалтийскую страну, то по крайней мере опасаться.
Почему — рассказал военный обозреватель Дэвид Акс.
По словам эксперта по оружию, эти ракеты в случае конфликта смогут не только перекрыть морское снабжение Калининграда с материковой частью России, но и осуществлять атаки по наземным целям. А Санкт-Петербург, отмечает Акс, находится всего в 150 км от эстонской границы.
"Такое приобретение — ракеты Эстония покупает у израильской аэрокосмической компании — не может не радовать, поскольку "Голубое копьё" станет основным видом вооружения военно-морской обороны страны на десятилетия вперёд”, — сказал Юри Саска, командующий крошечным военно-морским флотом Эстонии, в котором всего 300 моряков и шесть небольших, очень легко вооружённых судов. — Военно-морской флот Эстонии сможет внести значительный вклад как в национальные, региональные, так и в коллективные усилия по обороне”.
Сколько именно "копий" покупает маленькая Эстония, не сообщается. Известно только, что одна такая ракета стоит примерно $5 млн.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Причины появления красных зудящих пятен на лице и руках объяснила врач-дерматолог Московского медицинского центра Ольга Петрова.