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Эстония вооружает флот "Голубыми копьями", направляя их в сторону Петербурга

Мир » Бывший СССР » Прибалтика

Эстония скоро обзаведётся противокорабельными крылатыми ракетами, обладающими дальностью полёта более 300 км.

Ракеты, носящие поэтическое название "Голубое копьё", по мнению эстонских военных, заставят Россию если уж не уважать прибалтийскую страну, то по крайней мере опасаться.

Почему — рассказал военный обозреватель Дэвид Акс.

По словам эксперта по оружию, эти ракеты в случае конфликта смогут не только перекрыть морское снабжение Калининграда с материковой частью России, но и осуществлять атаки по наземным целям. А Санкт-Петербург, отмечает Акс, находится всего в 150 км от эстонской границы.

"Такое приобретение — ракеты Эстония покупает у израильской аэрокосмической компании — не может не радовать, поскольку "Голубое копьё" станет основным видом вооружения военно-морской обороны страны на десятилетия вперёд”, — сказал Юри Саска, командующий крошечным военно-морским флотом Эстонии, в котором всего 300 моряков и шесть небольших, очень легко вооружённых судов. — Военно-морской флот Эстонии сможет внести значительный вклад как в национальные, региональные, так и в коллективные усилия по обороне”.

Военный эксперт предупреждает: Саска не шутит

  • Ракета "Голубое копьё", запущенная из Эстонии, может пролететь через весь Финский залив, соединяющий российский порт Санкт-Петербург с Калининградом, расположенным между Польшей и Литвой.
  • "Голубое копьё" — это не просто противокорабельная ракета, она обладает способностью к наземной атаке. А Санкт-Петербург находится всего в 90 милях от эстонской границы.

Сколько именно "копий" покупает маленькая Эстония, не сообщается. Известно только, что одна такая ракета стоит примерно $5 млн.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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