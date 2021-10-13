Украинские власти, отчаянно пытающиеся получить хоть какие-то деньги в бюджет страны, не перестают удивлять креативностью.
Не успели украинцы отойти от шока, вызванного предложением главы Минюста раскупать здания тюрем с тем, чтобы переоборудовать их в жильё, как Фонд госимущества Украины позвал всех желающих "инвестировать в объекты Чернобыля".
Рекламный видеоролик, расписывающий шикарные условия для развития бизнеса в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, был размещён в интернете.
Вниманию бизнесменов, как опытных, так и стартаперов, предлагаются "десятки объектов государственной недвижимости, расположенные на этой территории", которые "вакантны для аренды" и могут стать базой для успешного дела.
В ролике отмечается, что Чернобыльская зона переживает своё возрождение, привлекает туристов с Украины и со всего света, что "открывает чудесные возможности для бизнеса".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Причины появления красных зудящих пятен на лице и руках объяснила врач-дерматолог Московского медицинского центра Ольга Петрова.