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"Деньги потекут": Украина предлагает бизнесу площадки в зоне Чернобыльской АЭС

Мир » Бывший СССР » Украина

Украинские власти, отчаянно пытающиеся получить хоть какие-то деньги в бюджет страны, не перестают удивлять креативностью.

"Деньги потекут": Украина предлагает бизнесу площадки в зоне Чернобыльской АЭС

Не успели украинцы отойти от шока, вызванного предложением главы Минюста раскупать здания тюрем с тем, чтобы переоборудовать их в жильё, как Фонд госимущества Украины позвал всех желающих "инвестировать в объекты Чернобыля".

Рекламный видеоролик, расписывающий шикарные условия для развития бизнеса в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, был размещён в интернете.

Вниманию бизнесменов, как опытных, так и стартаперов, предлагаются "десятки объектов государственной недвижимости, расположенные на этой территории", которые "вакантны для аренды" и могут стать базой для успешного дела.

В ролике отмечается, что Чернобыльская зона переживает своё возрождение, привлекает туристов с Украины и со всего света, что "открывает чудесные возможности для бизнеса".

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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