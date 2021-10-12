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Премьер Италии странно объяснил отсутствие Путина на саммите G20

Мир

Во вторник прошел саммит G20, который был посвящен ситуации в Афганистане. Проходило мероприятие под председательством Италии. Премьер-министр Италии Марио Драги по итогам саммита провел пресс-конференцию.

Премьер Италии странно объяснил отсутствие Путина на саммите G20

На которой, в частности, объяснил, почему в саммите не приняли участие президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

По словам итальянского премьер-министра, отсутствие российского и китайского лидеров не имело под собой политического обоснования, а было связано с "некими специфическими причинами".

"Вовлечение было огромным еще до заседания. Имейте в виду, что саммит прошел после Генассамблеи ООН и встречи министров иностранных дел. Так что они были вовлечены постоянно в течение всего этого периода", — цитирует Драги РИА "Новости".

По словам итальянского премьер-министра, отсутствие президента России "никак не связано с запросом пригласить Пакистан, Иран". По словам Марио Драги, он не помнит, чтобы Россия запрашивали участие в саммите иранских представителей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину не позволит принять участие в мероприятии график — президент 12 октября встречался с депутатами Госдумы и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Ничего специфического, надо заметить.

От России в саммите G20 участвовали замглавы МИД Игорь Моргулов и спецпредставитель президента Замир Кабулов, от Китая — министр иностранных дел Ван И.

Кроме того, в саммите, который проходил в формате видеоконференции, участвовали руководители Испании, Нидерландов, Катара, Сингапура, а также ООН, МВФ и Всемирного банка.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Любовь Степушова
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