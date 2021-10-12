National Interest: Вашингтон должен отказаться от идеи однополярного мира

В американском издании National Interest вышла статья Дэвида Пайна, в которой автор выразил мнение, что Вашингтону придётся пересмотреть стратегию на международной арене, чтобы сохранить безопасность США и мира в целом.

Пайн развеял миф о том, что США остаются мировым гегемоном. На фоне укрепляющегося сотрудничества России и Китая Штаты должны отказаться от идеи однополярного мира и придерживаться концепции "стратегической сдержанности", считает автор. Это приведёт к тому, что в Европе и Северо-Восточной Азии не будет доминировать ни одна из держав.

"Это заставит союзников США взять на себя основную нагрузку по обеспечению безопасности в своих регионах и полагаться на собственные силы для противостояния таким региональным гегемонам как Россия и Китай", — отметил журналист.

Если США сократят военное присутствие за рубежом, то Москва и Пекин не будут так активно сближаться, считает Пайн. Он призвал Вашингтон отказаться от бессмысленных заграничных операций и сконцентрироваться на модернизации в сфере стратегических технологий, где РФ и КНР опередили США.

По мнению обозревателя NI, Вашингтону нужно сделать упор на дипломатию, в частности, договориться с Москвой и Пекином о разделе сфер влияния.

Если такой договор будет подписан, то США должны взять наибольшую сферу влияния, которая включает всё Западное полушарие, Западную Европу, Японию, Австралию и Новую Зеландию. Сфера России охватит бывшие страны СССР, а также Сербию, Иран, Ирак, Сирию и Ливию. Влияние Китая сохранится в Северной Корее, Тайване, Пакистане, Афганистане, а также в странах "марксистской" направленности в Юго-Восточной Азии и Африке. Журналист считает, что при наличии соответствующего соглашения прекратились бы давние споры трёх держав, а риск мирового конфликта был бы минимизирован.

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