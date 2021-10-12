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Максим Шугалей: русские – лучшие союзники африканцев

Мир

Мозамбик – крупное государство на юго-востоке Африки. На севере страны действуют многочисленные группировки исламистов, терроризирующие страну. 

Максим Шугалей: русские – лучшие союзники африканцев

Мозамбикское Evidencias издание взяло комментарий у российского социолога, главы Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея. По словам Шугалея, несмотря на недавние успехи в борьбе с терроризмом, ситуация  в стране развивается от плохого к худшему, и если не принять срочные меры, волна терроризма захлестнет всю страну. 

Местные власти, по мнению Шугалея, закрывают глаза на рост угрозы. Страны с обширными запасами природных ресурсов – желанные цели для бандитов.

При этом у Мозамбика есть опыт взаимоотношений с частными военными компаниями (ЧВК). Попытки привлечь к обеспечению безопасности южноафриканскую DAG не привели ни к каким положительным изменениям. С другой стороны, в 2019 году в Мозамбике работала российская «ЧВК Вагнера». Россияне стабилизировали ситуацию на время президентских выборов, обеспечили спокойствие в стране, освободив несколько городов. Однако после того, как россияне выполнили свои задачи и уехали, террористы вновь подняли голову. Поэтому для Мозамбика может быть критически важным восстановить отношения с российским подрядчиком.

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Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Любовь Степушова
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