Глава Евросовета заявил о нерушимой дружбе ЕС и Украины - и удалил запись

Во вторник в Киеве стартовал 23-й саммит Украина — ЕС. Перед его началом председатель Европейского совета Шарль Мишель написал в Twitter, что Евросоюз является самым близким другом Украины.

Мишель подчеркнул, что саммит Украина — ЕС только углубляет сотрудничество между сторонами.

"ЕС остается самым близким другом Украины. Сегодняшний саммит с президентом (Украины Владимиром) Зеленским и председателем (Европейской комиссии Урсулой) фон дер Ляйен углубляет наше партнерство", — цитирует председателя Евросовета агентство "Интерфакс". В том же посте Шарль Мишель отметил, что с 2017 года из Украины в ЕС совершили свыше 50 миллионов безвизовых визитов.

Но впоследствии пост о нерушимой дружбе по каким-то причинам был удален.

Уже есть информация о темах, которые обсуждаются на саммите. Одной из главных является вопрос о поставках газа. В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что возглавляемая ей структура изучает различные сценарии увеличения поставок газа из стран ЕС, в частности из Словакии на Украину.

Фон дер Ляйен также подчеркнула, что переход Украины на "зеленую" энергетику освободит страну от необходимости закупок газа. Мнение, конечно, интересное — особенно на фоне информации о том, что в ЕС обсуждают идею срочной закупки дополнительных объемов газа у "Газпрома". И переход на "зеленую" энергетику дело весьма дорогостоящее.

Кроме того, глава Еврокомиссии назвала целью инициатив Евросоюза и Украины углубление партнерства, но ничего не сказала о перспективе вступления Украины в ЕС. Впрочем, об этой теме наверняка напомнит Зеленский.