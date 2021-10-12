Украинские СМИ устроили митинг и обратили внимание ЕС на цензуру в стране

Под Киевом работники СМИ NewsOne, "112 Украина", ZIK и "Первый независимый", доступ к которым ограничили власти страны, в день саммита Украина — Европейский союз организовали митинг. Таким образом журналисты указали на проблему нарушения свободы слова.

Протестующие с заклеенными ртами встали вдоль Бориспольской трассы и показали плакаты. На них журналисты изобразили своё возмущение по отношению к украинским властям, президенту страны Владимиру Зеленскому, которые противозаконно закрыли редакции, тем самым отказались от свободы слова. По этой дороге проехали европейские участники мероприятия.

Также они заявили, что будут транслировать не только обстановку саммита, но и показывать акцию коллег. Кроме того, протестующие решили продолжить митинг в центре Киева.

"Вопрос беспрепятственного функционирования независимых СМИ, в том числе оппозиционных к действующей власти, является прямым путём к получению общественного согласия, объединения наших граждан вокруг идеи построения сильной суверенной Украины", — подчеркнули журналисты "Первого независимого".

Ранее ООН указала правительству Украины на недопустимость закрытия СМИ. Такие действия, по данным организации, противоречат международным стандартам.

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