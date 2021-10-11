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В Грузии исключили экстрадицию Саакашвили на Украину

Мир » Бывший СССР » Грузия

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что бывший президент Михаил Саакашвили не будет экстрадирован на Украину.

В Грузии исключили экстрадицию Саакашвили на Украину

"Это исключено (экстрадиция — Прим. ред.), подтверждаю на 100%. Во-первых, никто (на Украине — Прим. ред.) не просит его (Саакашвили — Прим. ред.) экстрадицию, и даже если попросят, никто его не передаст. Ему придется отбывать наказание минимум шесть лет, после чего он сможет уехать в любую страну", — сказал Гарибашвили.

По словам премьер-министра, президент Грузии Саломе Зурабишвили не планирует объявлять помилование Саакашвили.

Экс-президент Грузии был задержан 1 октября в Тбилиси. В стране на Саакашвили заведены несколько уголовных дел. В частности, его обвиняют в превышении полномочий и растрате бюджета. По грузинским законам Саакашвили грозит 11 лет заключения.

 

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Грузия отреклась от Саакашвили
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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