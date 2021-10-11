Переговоры Путина и Пашиняна о мире в Карабахе

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут 12 октября переговоры. Они планируют обсудить ход реализации заявлений по Нагорному Карабаху.

В сентябре прошлого года в Карабахе начались активные боевые действия, конфликт обострился. В ноябре 2020 года лидеры Азербайджана, России и Армении подписали соглашение о полном прекращении военных действий на этой территории.

Пресс-служба Кремля сообщила РИА Новости, что Путин и Пашинян планируют на предстоящей встрече также обсудить способы укрепления стабильности, перспективы развития двусторонних отношений и вопросы взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном о принадлежности Карабаха длится уже много лет. Ранее Pravda. Ru опубликовала экспертное мнение о ситуации, сложившейся в Нагорном Карабахе.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.