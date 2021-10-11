Мир нуждается в глобальной вакцинации, заявил генсек ООН

По мнению генсекретаря ООН Антониу Гутерриша, жителям планеты нужна глобальная вакцинация от коронавируса и чёткий план по её осуществлению.

Сегодня видеообращение Гутерриша показали в Белграде в ходе юбилейного заседания в честь 60-летия Движения неприсоединения. Генсек ООН отметил, что уже продолжительное время пытается способствовать продвижению плана глобальной вакцинации, чтобы у жителей всех государств был высокий иммунитет, передаёт ТАСС. Он считает, что прежде всего необходимо разобраться с проблемами списания долгов, которые имеют страны, что позволит упростить ситуацию.

Движение неприсоединения объединяет государства, которые в своей внешней политике руководствуются принципами отказа от членства в военно-политических блоках и хотят мирно сосуществовать с другими народами. В Белграде собрались гости из 105 стран, а также представители 11 международных организаций.

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