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Правозащитники: Франция стоит за нападениями в ЦАР

Мир

Центральноафриканский правозащитник Блез Дидасьен Косимачи заявил, что причиной террористических вылазок в ЦАР является политика Франции.

Правозащитники: Франция стоит за нападениями в ЦАР

5 октября банда из состава террористической "Коалиции патриотов за перемены" (CPC) напала на колонну грузовиков в окрестностях Бамбари, второго по величине города Центральноафриканской республики. Три машины были сожжены, бандиты убили и ранили десятки людей.

По данным Косимачи, к этому нападению причастны спецслужбы Франции. Как сообщалось, среди нападавших были белые наемники; кроме того, известно о поддержке французами самой "Коалиции патриотов". Попытка CPC совершить в стране государственный переворот не удалась, однако террористы перешли к терактам и диверсиям.

По мнению Косимачи, необходимо отменить эмбарго на поставки оружия в ЦАР — тем более, что банды все равно получают вооружение из нелегальных источников. Национальной армии необходимо противостоять угрозам, создаваемым бандами и их французскими покровителями. Кроме того, Косимачи раскритиковал позицию многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА), чьи миротворцы самоустранились от помощи Африке. Реальную помощь ЦАР оказывают в первую очередь российские специалисты, которых СМИ часто причисляют к сотрудникам "ЧВК Вагнера". Благодаря организованной россиянами подготовке местной армии, вооруженные силы ЦАР не позволяют террористам захватить власть и развалить страну. Однако террористы и их спонсоры по-прежнему пытаются дестабилизировать обстановку.

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Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Любовь Степушова
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