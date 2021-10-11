Дама сердца Саакашвили бьёт тревогу: его здоровье "на грани". Врач подтверждает

Самый знаменитый арестант тюрьмы в Тбилиси продолжает притягивать к своей персоне внимание мировой общественности. Точнее, за него это делает Лиза Ясько, украинский политик и, по совместительству, дама сердца экс-президента Грузии.

На своей странице в ФБ Ясько объявила, что 10 октября состояние здоровья объявившего в тюрьме голодовку Михаила Саакашвили резко ухудшилось.

Эту информацию уже подтвердил лечащий врач политика.

′′У него редкая болезнь крови — таласемия, во время которой категорически запрещён голод. Есть риск смерти, потому что функция печени и почек вышла из-под контроля. Состояние экс-президента было крайне тяжёлым в последние два дня — сложно идти, говорить, но он отказывается от медицинской интервенции", — цитирует админ странички Михаила Саакашвили в "Фейсбуке" слова его личного доктора Николоза Кипшидзе.

Грузинская оппозиция объявила о том, что на 14 октября запланировано проведение "широкомасштабной акции" в поддержку Саакашвили. Как она поможет поддержать его здоровье, не объясняется.

Напомним, что сторонники экс-президента ранее заявляли, что Саакашвили в тюрьме "вот-вот убьют сотрудники российской ФСБ".