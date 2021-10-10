Учёный-оружейник обвиняемый в шпионаже останется под арестом - болгарский суд

Окружной суд болгарского города Стара-Загора оставил под арестом учёного-оружейника Сергея Зоненко и его семью. Они подозревается в промышленном шпионаже.

По сообщению болгарского издания "Монитор", ранее адвокат подозреваемых просил изменить санкцию на домашний арест. Однако суд посчитал, что если семью Зоненко выпустят за пределы изолятора, то они могут "уничтожить улики".

Сергей Зоненко учёны-оружейник с мировым именем, член Российской академии наук. Уже восемь лет он проживает на территории Болгарии, его супруга и сын имеют литовское гражданство.

Сообщается, до переезда в балканское государство, долгое время Зоненко работал на российскую компанию.

Ранее в МВД Болгарии сообщили, что учёного обвиняют в передаче конфиденциальной информации. На заводе "Арсенал" обнаружили пропажу ценных военных документов, после чего началось расследование. По версии следствия, в краже участвовали 24-летний и 59-летий подозреваемые из Литвы и 60-летний гражданин России, которые в то время работали на заводе по трудовому договору.

Тогда посольство РФ не подтвердило задержание Зоненко, но и не опровергло.

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