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В Сингапуре невакцинированным жителям запретили вход в кафе и ТЦ

Мир

В Сингапуре из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки власти решили ужесточить ограничения для граждан, которые не сделали прививку от "ковида". Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения Он Е Кун.

В Сингапуре невакцинированным жителям запретили вход в кафе и ТЦ

По словам министра, с 13 октября невакцинированные люди старше 12 лет не смогут отдыхать в заведениях общественного питания. Кроме того, в подобных местах за одним столом позволено сидеть только одному или вдвоём, подчеркнул руководитель. Данная мера не распространилась на уличные фудкорты.

"Только при наличии двух прививок можно будет посещать крупные торговые центры, за исключением супермаркетов, а также туристические объекты, парки развлечений и прочее", — сообщил глава, слова которого приводит ТАСС.

Не только в Сингапуре, но и в Латвии зафиксировали высокие темпы распространения "ковида". Власти ввели чрезвычайное положение на три месяца. Руководству компаний рекомендовали перевести сотрудников на удалённую работу. В стране остановят работу многих общественных мест, а в магазины станут пропускать только вакцинированных граждан.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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