В Турции назвали главный "секрет" покупки С-400 у России

Высокопоставленный турецкий чиновник рассказал изданию Defense News, что Турция не собирается идти на поводу у США и отказываться от российского вооружения.

Чиновник назвал главный "секрет" покупки зенитных ракетных комплексов С-400 у России. Он заключается в том, что Турция планирует и дальше сотрудничать с Россией в оборонной сфере и не прогибаться под давлением США, которые выступают против сделки.

В августе 2021 года турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна планирует купить у России второй полк зенитных комплексов.

В сентябре 2017 года Анкара заключила контракт с Москвой на покупку С-400. Стоимость соглашения составила 2,5 миллиарда долларов. Против сделки активно выступали США и партнёры Турции по НАТО.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.