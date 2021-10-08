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В Турции назвали главный "секрет" покупки С-400 у России

Мир

Высокопоставленный турецкий чиновник рассказал изданию Defense News, что Турция не собирается идти на поводу у США и отказываться от российского вооружения.

Чиновник назвал главный "секрет" покупки зенитных ракетных комплексов С-400 у России. Он заключается в том, что Турция планирует и дальше сотрудничать с Россией в оборонной сфере и не прогибаться под давлением США, которые выступают против сделки.

В августе 2021 года турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна планирует купить у России второй полк зенитных комплексов.

В сентябре 2017 года Анкара заключила контракт с Москвой на покупку С-400. Стоимость соглашения составила 2,5 миллиарда долларов. Против сделки активно выступали США и партнёры Турции по НАТО.

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Почему ТУРЦИЯ не выйдет из НАТО
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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