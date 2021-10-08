СБУ подозревает Порошенко в поставках угля из ДНР и ЛНР

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что бывший украинский президент Пётр Порошенко и экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева могут быть причастны к делу о поставках угля из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

По словам Баканова, правоохранители ищут доказательства причастности Порошенко и Гонтаревой к этому делу, подробности которого глава СБУ не стал раскрывать в интересах следствия.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сказала, что возможные фигуранты этого дела могут покинуть страну, поэтому названы только две фамилии/

Ранее лидер партии "Европейская солидарность" Пётр Порошенко уснул во время заседания Верховной Рады, на котором проходило голосование по вопросу отставки спикера Дмитрия Разумкова.

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