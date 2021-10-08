Саакашвили второй раз встретился в тюрьме с девушкой, но так и не увидел жену

Депутат украинского парламента Елизавета Ясько приехала второй раз в тюрьму, чтобы поддержать любимого человека, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Его жена Сандра Рулофс ещё не встретилась мужем.

Ясько в беседе с журналистами заявила, что арест Саакашвили — незаконный, а также призвала мировую общественность противостоять этому беспределу. Также парламентарий сообщила, что её партнёр находится в боевом состоянии, но страдает из-за проблем со здоровьем.

"Его состояние начинает ухудшаться потому, что идёт вторая неделя голодовки, он похудел более чем на 12 килограммов", — рассказала Ясько, слова которой цитируют РИА Новости.

Ранее жена Саакашвили, которого арестовали в Тбилиси, прокомментировала роман мужа с украинским политиком Ясько. По словам Рулофс, она не знала об этой связи, новость стала для неё неприятной неожиданностью. Однако женщина подчеркнула, что продолжит бороться за освобождение мужа.

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