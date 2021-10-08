Белорусских пограничников обвинили в стрельбе в сторону польских солдат

Польская погранохрана обвинила в стрельбе в направлении своих военнослужащих со стороны белорусских пограничников.

"Патруль белорусских служб произвел выстрелы в направлении солдат Войска польского, которые вместе с нами патрулируют границу", — цитирует ТАСС заявление пресс-секретаря польской погранохраны Анны Михальской.

По её словам, в результате происшествия пострадавших нет. Михальская предположила, что стреляли или намеренно мимо, или холостыми патронами.

В Госпогранкомитете Белоруссии отвергли обвинения Польши.

"В предыдущие сутки ни на одном из участников государственной границы оружие не применялось", — заявил агентству официальный представитель ведомства Антон Бычковский.

Ранее Власти Польши и Литвы обратились к Евросоюзу с призывом принять жёсткие меры против Белоруссии, якобы спровоцировавший миграционный кризис в регионе.

Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Белоруссией. Также на границе планируется возвести забор, чтобы препятствовать потоку мигрантов с белорусской стороны.

Согласно сведениям ТАСС, с начала августа польскую границу с территории Белоруссии пытались пересечь свыше 14 тысяч мигрантов.

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