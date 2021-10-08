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Лукашенко: "Я не собираюсь на колени вставать"

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сейчас белорусам нужно укреплять экономику страны, чтобы выстоять в геополитическом противостоянии.

Лукашенко: "Я не собираюсь на колени вставать"

"Расхолодились: революцию выиграли, сейчас будем ходить отдыхать. Да нет, дорогие мои. Нас будут шатать очень долго, пока не поставят на колени. Но я не собираюсь на колени вставать. Если вы хотите, вставайте, но без меня. Мы уже своё на коленях отстояли", — сказал Лукашенко на собрании с представителями Белорусского республиканского союза потребительских обществ.

Он призвал отстоять страну для детей и внуков, которым "некуда деваться". Если Польша захватит Белоруссию, то белорусы не будут начальствовать здесь, а "попадут под плётку", отметил белорусский лидер.

В конце выступления Лукашенко подчеркнул, что если страна укрепит экономику, то ни Польша, ни США, ни санкции уже будут не страшны.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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