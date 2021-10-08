Адмирал назвал вероятную причину повреждения субмарины ВМС США

Адмирал-подводник Владимир Валуев предположил, что атомная подводная лодка ВМС США могла случайно столкнуться с промышленным объектом, например с нефтебуровой установкой.

"Причиной столкновения, скорее всего, могла быть недавно возведённая или ещё возводимая нефтебуровая промышленная установка, информация о которой ещё не была доведена до сведения командования американским флотом", — приводит РИА Новости слова Валуева.

Он также назвал маловероятной неисправность навигационного оборудования, поскольку Seawolf USS Connecticut (SSN 22) относится к классу самых современных подводных атомоходов ВМС США. Адмирал усомнился, что подлодка могла столкнуться с рифом, скалой или другой субмариной.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что более десятка американских моряков получили ранения во время столкновения атомной подлодки с "неизвестным объектом" в акватории Южно-Китайского моря.

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