В Крыму оценили заявление Киева о военном захвате полуострова

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с Pravda.Ru прокомментировал заявление советника главы офиса украинского президента Алексея Арестовича о необходимости возвращения Крыма под влияние Киева "военным путём".

"Мы, крымчане, в 2014 году именно потому, что чувствовали, что националисты двинутся на нашу землю с военными мыслями, мы, понимая, что надо защищать себя, своих близких, приняли решение о проведении референдума и вернулись на свою родину, воссоединились со своей родиной", — объяснил сенатор.

Он также назвал Арестовича "нездоровым человеком", поскольку украинский советник "желает войны, чтобы вернуть полуостров".

Цеков подчеркнул, что и "из-за таких личностей как Арестович" жители Крыма приняли решение войти в состав РФ.

"К сожалению, таких (националистов — Прим. ред.) на Украине очень много", — заключил сенатор.

Ранее Арестович заявил, что Украина может установить господство над Крымом военным путём.

"Возможны ли военные варианты? Возможны, но они возможны только в ситуации крупной региональной войны", — пояснил Арестович в беседе с Politeka.

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