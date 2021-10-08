Россия держит руку на пульсе: талибы* угрожают напасть на Таджикистан

Главарь террористической группировки "Джамаат Ансарулла*", которая по сути является филиалом движения "Талибан*", объявил, что таджикские талибы* полностью готовы к нападению на Таджикистан.

Согласно сделанному заявлению, у боевиков есть различные виды оружия, в числе которых даже танки и бронетранспортеры.

"На ресурсах боевиков пишут, что главарь таджикской группировки "Талибан*", контролирующей часть территории северной границы Афганистана с районом Дарваз в автономной области Горно-Бадачшан и с районом Шамсиддин Шочин в Таджикистане, Джамаат Ансарулла Махди Арсалан заявил, что готов бросить вызов Таджикистану. Сам Махди является главой нескольких приграничных территорий Афганистана", — сообщает News Front.

Международные наблюдатели пока официально не объявили о скоплении террористических сил вблизи границы с Таджикистаном. Но, по словам Марии Захаровой, "в случае ухудшения ситуации на таджикско-афганской границе Россия готова принять необходимые меры".

"В случае необходимости будут приняты неотложные меры, в соответствии с принципами российско-таджикского альянса и стратегического партнерства, о которых российское руководство неоднократно заявляло", — заявила официальный представитель МИД РФ (цитата ТАСС).

*террористическая организация, запрещенная в РФ