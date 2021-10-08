Литва пытается "увести" Армению от России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время рабочей поездки в Литву провёл встречу с Гитанасом Науседой, президентом страны, а также с премьер-министром и председателем Сейма.

Литовские политики настоятельно "порекомендовали" ему активизировать в своей стране проведение демократических реформ и приложить максимум усилий к вовлечению в них институтов ЕС, что "пойдёт на пользу укреплению экономических связей" с блоком.

Науседа подчеркнул заинтересованность Литвы в "Восточном партнерстве":

"Мы готовы делиться опытом, делегировать экспертов своей страны с тем, чтобы помочь Армении твердо идти по пути демократии", — сказал литовский президент.

Какой демократии не хватает Литве в Армении?

О какой именно "реформе" демократии говорили литовские политики — не совсем понятно: в Армении многопартийная система, в выборах — которые регулярно проходят — все партии участвуют, нареканий со стороны международных наблюдателей не бывает.

Единственное, чего пока в стране нет, так это яростной русофобии. Вот во всех "правильных" демократических странах — к коим Литва себя, несомненно, причисляет — она есть, а в Армении — нет. Наверное, поэтому "демократические" реформы Еревану настоятельно рекомендованы.

"Для милого дружка..."

Премьер-министр Ингрида Шимоните заверила Пашиняна, что Литва "готова быть хорошим другом Армении в Евросоюзе" и помогать обеспечивать помощь сообщества в реализации реформ в регионе.

И для того, чтобы уверить Армению в "истинной дружбе" ей подарили СИЗы и ПЦР-тесты, направила своих медиков, чтобы поделились опытом, передала 27,5 тысяч доз вакцины Vaxzevria компании Astra Zeneca. В прямом смысле слова, "от сердца оторвали", ведь положение с коронавирусом в самой Литве почти патовое - ежедневный прирост заболевших - порядка 2 тысяч человек.

Но чего не сделаешь ради того, чтобы отвернуть кого-то от России…

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