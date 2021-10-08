Нацбанк Украины "украл" российского борца Ивана Поддубного

Нацбанк Украины выпустил сувенирную монету номиналом 2 гривны, на которой изображён Иван Поддубный. Знаменитый русский борец назван на ней "украинским богатырём".

Тираж монеты — 35 тыс. экземпляров.

На лицевой стороне изображён земной шар, а вокруг него размещаются надписи: "Украинский богатырь" и "Чемпион чемпионов".

Привычно игнорируя историческую правду, украинские деятели "забыли", что родился Поддубный в Российской империи, посчитав, что главное в данном случае — место рождения — Полтавская губерния.

И хотя сам Иван Поддубный, скончавшийся в 1949 году в Ейске, никогда не уточнял своей национальности, о том, к какому народу он себя причислял, красноречиво говорит надпись на его могиле:

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