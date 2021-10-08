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Почему Зеленский не поздравил Путина с днём рождения, объяснил политолог

Мир » Бывший СССР » Украина

Жизнь политиков, особенно мирового масштаба, во многом регламентирована рамками протокола. К ним относится, в частности, поздравление коллег с важными событиями.

Почему Зеленский не поздравил Путина с днём рождения, объяснил политолог

Президент Украины Владимир Зеленский не далее как вчера протокол нарушил: он не поздравил российского лидера, который, напомним, отмечал 69-летие.

Как разъяснил порталу НСН политолог Евгений Минченко, дело тут вовсе не в нежелании Зеленского или пренебрежении протоколом из-за личных антипатий. Всё, оказывается, намного сложнее.

По словам Минченко, на Украине существует особый "культ Путина", более того, "с 2014 года украинская государственность построена на этом культе".

"У них, правда, Путин — это злой бог, но всё равно это бог Украины, от которого всё ведётся. Соответственно, такого злого бога никто не поздравляет", — пояснил политолог.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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