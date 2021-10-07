В Казахстане женщина из-за русской речи назвала таксиста предателем народа

В Казахстане таксист поссорился с клиенткой, которая требовала от него разговаривать на казахском языке и не использовать русские слова.

Пассажирка сняла видео конфликта и опубликовала ролик в Сети. На нём видно, как водитель негодовал от требований женщины, её мнения, что таксист предал народ. Мужчина сказал ей, что сам решает, как разговаривать, а также отказался контактировать с клиенткой.

"Это моя личная точка зрения, моё личное желание, хочу разговаривать на том языке, на котором хочу. Нечего мне указывать, как мне разговаривать… Я рос в Советском Союзе, где русский язык был единственным языком", — эмоционально отреагировал водитель.

Ранее на YouTube заблокировали канал жителя Казахстана Куата Ахметова, который проводил в стране "языковые рейды". Блогер публиковал ролики с перепалками из-за его претензий к сотрудникам магазинов и кафе, говорящим не на казахском языке. При этом Ахметов использовал такие слова, как "гастарбайтеры" и "фашисты".

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