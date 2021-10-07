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Названо имя лауреата Нобелевской премии по литературе

Мир

Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук сообщил, что танзаниец Абдулразак Гурна получил Нобелевскую премию по литературе.

Названо имя лауреата Нобелевской премии по литературе

Писатель получил награду за "бескомпромиссное и сострадательное исследование последствий колониализма и судьбы беженца в пропасти между культурами и континентами".

Абдулразак Гурна родился в 1948 году на острове Занзибар (Танзания). В 20-летнем возрасте он переехал в Великобританию, где стал доктором Кентского университета. В настоящее время он работает в вузе на кафедре английского языка.

Дебют писателя в литературе состоялся в 1987 году, когда был опубликован роман "Память об отъезде". На сегодняшний день Гурна является автором 10 книг, самыми известными из которых являются романы "Рай" (1994) и "У моря" (2001). Оба произведения входили в списки Букеровской премии. Также танзаниец написал несколько исследований о современных постколониальных писателях.

В понедельник, 4 октября, стартовала "нобелевская неделя". Каждый день Нобелевский комитет будет объявлять лауреатов премии в области медицины, физиологии, физики, химии, литературы, экономики. Кроме того, Нобелевскую премию мира получит человек или организация за выдающийся вклад в установление мира.

Лауреаты будут награждены дипломом, золотой медалью и денежной премией в размере 10 миллионов шведских крон, что в пересчете на доллары составляет 1,2 миллиона.

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Российская наука: Нобель или Шнобель?
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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