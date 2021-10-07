Названо имя лауреата Нобелевской премии по литературе

Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук сообщил, что танзаниец Абдулразак Гурна получил Нобелевскую премию по литературе.

Писатель получил награду за "бескомпромиссное и сострадательное исследование последствий колониализма и судьбы беженца в пропасти между культурами и континентами".

Абдулразак Гурна родился в 1948 году на острове Занзибар (Танзания). В 20-летнем возрасте он переехал в Великобританию, где стал доктором Кентского университета. В настоящее время он работает в вузе на кафедре английского языка.

Дебют писателя в литературе состоялся в 1987 году, когда был опубликован роман "Память об отъезде". На сегодняшний день Гурна является автором 10 книг, самыми известными из которых являются романы "Рай" (1994) и "У моря" (2001). Оба произведения входили в списки Букеровской премии. Также танзаниец написал несколько исследований о современных постколониальных писателях.

В понедельник, 4 октября, стартовала "нобелевская неделя". Каждый день Нобелевский комитет будет объявлять лауреатов премии в области медицины, физиологии, физики, химии, литературы, экономики. Кроме того, Нобелевскую премию мира получит человек или организация за выдающийся вклад в установление мира.

Лауреаты будут награждены дипломом, золотой медалью и денежной премией в размере 10 миллионов шведских крон, что в пересчете на доллары составляет 1,2 миллиона.

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