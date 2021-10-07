В четверг, 7 октября, Президент РФ Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в Афганистане.
Лидеры двух стран коснулись вопросов международной политики и регионального взаимодействия, поговорили о предстоящем визите Мирзиеева в ноябре и необходимости взаимовыгодного сотрудничества России и Узбекистана: развитие промышленной кооперации, совместное производство вакцины "Спутник V".
Мирзиеев также поздравил Путина с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и больших успехов, а россиянам мира и дальнейшего процветания, сообщают Известия.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Официально сообщалось, что жене Прохора Шаляпина на момент смерти было всего 42 года. Существуют подозрения, что женщина скрывала свой настоящий возраст.