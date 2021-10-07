Переговоры Путина и Мирзиеева: что обсудили лидеры?

В четверг, 7 октября, Президент РФ Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в Афганистане.

Лидеры двух стран коснулись вопросов международной политики и регионального взаимодействия, поговорили о предстоящем визите Мирзиеева в ноябре и необходимости взаимовыгодного сотрудничества России и Узбекистана: развитие промышленной кооперации, совместное производство вакцины "Спутник V".

Мирзиеев также поздравил Путина с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и больших успехов, а россиянам мира и дальнейшего процветания, сообщают Известия.

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