News Front: Украина - биополигон, где эксперименты ставят на военных

Несмотря на поистине титанические усилия учёных и медиков, в полевых условиях изобретающих вакцины и схемы лечения, коронавирус по-прежнему опасен, его вирулентность растёт, а приёмы борьбы быстро перестают быть "рабочими".

Сейчас во всех странах доминирует "дельта"-штамм, который научился маскироваться под ОРВИ и обходить иммунные барьеры.

Эпидемиолог Сергей Никитин, заведующий филиалом ЦВКГ имени А. А. Вишневского", не исключает, что "ковид" — одна из химер, рукотворное творение, продукт генной инженерии. И именно поэтому он такой опасный и заразный.

Мнение учёного приводит сегодня портал NewsFront, обративший внимание на тот факт, что биологические лаборатории, разбросанные в постсоветском пространстве, которые занимаются такого рода "исследованиями" контролируются Соединёнными Штатами.

"Примечательно, что все биологические лаборатории, которые можно найти на территории, к примеру, Украины, так или иначе связаны с военным сектором США, о чём свидетельствует характер исследований, которые здесь проводятся, в том числе изучение влияния различных патогенов на растения, животных и людей", — отмечает издание, уточняя, что государства, которые приняли эти центры, подписали соглашение о конфиденциальности.

То есть это де-факто обособленные образования, находящиеся под контролем Соединённых Штатов.

Причём тут Украина

На территории Украины эти объекты были обнаружены задолго до Майдана и смены власти в 2014 году. А вот после этих событий наступила вседозволенность.

В 2015 году "Агентство США по уменьшению угроз" совместно с Пентагоном запустило на территории Украины проект UP-6 под названием "Эколого-эпидемиологическая оценка распространения природного разнообразия очаговых инфекций, вызванных риккетсиозом, в том числе риккетсии, в различных ландшафтных зонах Украины".

Риккетсии — это особый вид бактерий, которые вызывают у людей острые лихорадочные заболевания: эпидемический тиф, кроме того, лихорадку, Скалистую гору, Q-лихорадку и т. д.

Заявленной целью UP-6 является проведение анализа на выявление антител против источника инфекции Q-лихорадки у славянского населения Украины. Это означает тестирование репрезентативной выборки для выявления иммунитета против заболевания у определённой этнической группы.

Опыты над военными украинской армии продолжаются

В связи с объёмом работ к реализации проекта были приглашены три научно-исследовательских института Украины, которые работают на гранты правительства США и под руководством сотрудников "Национального центра по контролю и профилактике заболеваний" (CDC), занимающегося, как известно, разработкой и испытаниями биологического оружия.

Проект, по-видимому, был успешным, и в 2017 году совместно с Министерством обороны Украины был запущен новый — "Распространение крымско-конголезской геморрагической лихорадки и хантавирусов в Украине и потенциальные требования к дифференциальной диагностике пациентов с лептоспирозом".

"Участие военного сектора Украины заключалось в предоставлении возможностей для проведения экспериментов над военнослужащими личного состава Вооружённых сил Украины, — утверждает News Front. — После запуска нового проекта в стране произошло резкое увеличение числа больных лептоспирозом. В следующем 2018 году число инфицированных увеличилось, и даже было несколько смертей".

Проект продолжается и по сей день, говорит эксперт "Научного центра евроазиатской интеграции" Александр Александровский, утверждающий, что в нем участвуют 4000 украинских солдат, кровь которых на наличие антител против хантавируса и вируса Конго исследуют учёные из США.

Специфику этих программ эксперты интерпретировали как работу по созданию этнически ориентированного биологического оружия. Эксперты утверждают, что создание новых вирусов, которые будут избирательно заражать разные этнические группы, вполне реально. Например, в 2002 году при коронавирусе ОРВИ умирали только азиаты.

Кстати, уже в начале нынешней пандемии BBC News предупредила о том, что процент умерших от COVID-19 среди афроамериканцев непропорционально выше, чем их доля в населении США в целом.

"Всё больше и больше экспертов говорят об искусственной природе коронавируса, и все труднее поверить в спонтанность этого явления. И если работа ведётся на основе "национальной ориентации", то Украина, несомненно, является главным испытательным пространством, где "испытывают" биологическое оружие ", — резюмирует News Front.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.