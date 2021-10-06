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Под угрозой Третьей мировой: Китай не допустит признания независимости Тайваня

Мир » Азия » Южная Азия

В китайской Global Times вышла статья, в которой Китай обвиняет США и Тайвань в попытках начать Третью мировую войну. МИД Китая заявил, что предпримет все необходимые меры для подавления любых действий, направленных на признание "независимости Тайваня”.

Под угрозой Третьей мировой: Китай не допустит признания независимости Тайваня

В пятницу, 1 октября, Китай отметил свой главный национальный праздник — день образования КНР, который страна отмечает с 1949 года.

На протяжении пятницы 1 октября и следующих четырёх дней Народно-освободительная армия Китая (НОАК) направила на территорию острова Тайвань рекордные 149 боевых самолётов, большинство из которых истребители. МИД Китая заявил, что учения НОАК  являются серьёзным предупреждением как для сепаратистов, так и для их иностранных сторонников.

В понедельник, 4 октября, власти Тайваня объявили пространство учений зоной противовоздушной обороны и сообщили, что наблюдают за самолётами с помощью своей системы ПВО. Минобороны также сообщило, что самолёты НОАК летали с пятницы, как днём, так и ночью.

Согласно маршрутам полётов, опубликованным властями Тайваня, самолеты НОАК действовали в районах между островом Тайвань и островами Дунша в Южно-Китайском море.

В США выразили "озабоченность" военными действиями материкового Китая возле острова, заявив, что они носят провокационный характер. CNN пишет, что Китай не нарушал суверенное воздушное пространство Тайваня, которое простирается на 12 морских миль от его побережья, но требует немедленной и точной идентификации местоположений и обозначения зоны полётов в интересах национальной безопасности.

Согласно оценкам Globalfirepower, ВВС Тайваня имеют в распоряжении всего 739 самолетов против китайских 3260. Тайваньский военно-морской флот в семь раз меньше материкового флота Китая. Более того, в Китае насчитывается более 2,1 миллиона активных солдат, а на острове всего 165 тысяч.

Напомним, что политический статус Тайваня до сих пор остаётся неопределённым. Китайская Народная Республика считает автономную территорию Тайваня своей провинцией, тогда как сам Тайвань позиционирует себя независимым государством. На сегодняшний день суверенитет Тайваня признан всего лишь 23 странами.

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Автор: Петр Ермилин, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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