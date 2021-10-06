Экс-советник Трампа заявила, что он мечтал быть похожим на Путина

Бывший советник американского экс-президента Дональда Трампа Фиона Хилл поделилась мнением, что руководитель страны проявлял свою одержимость к лидеру России Владимиру Путину.

По словам Хилл, Трамп мечтал быть похожим на Путина: хотел иметь его черты характера и другие качества. Кроме того, экс-советник убеждена, что российские власти могли обладать какой-то информацией о бывшем лидере США, чтобы заставить его вести себя почтительнее. В интервью на утреннем шоу MSNBC Хилл заявила:

"Что касается Трампа, он был одержим Путиным".

Вместе с этим бывший советник Трампа отметила, что Путин любит манипулировать людьми, знает их уязвимости. Такое умение, по мнению Хилл, президент оттачивал и на экс-руководителе Америки.

Ранее Хилл в своей книге "Вам тут делать нечего" рассказала о практически единственной фразе, которую адресовал советнику Трамп. Он спросил подчинённую, понравился ли ей Владимир Путин.

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