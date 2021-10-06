Германия не пойдёт навстречу требованиям оказать содействие вступлению Украины в ЕС и НАТО, считает руководитель Центра германских исследований в Институт Европы РАН Владислав Белов. Комментируя Pravda.Ru высказывание украинского посла в Берлине Андрея Мельника о том, что Германия должна помочь вступлению страны в НАТО и Евросоюз из-за "тёмных страниц прошлого", политолог назвал это заявление провокационным.
"Для посла было важно заявить это уже не первый раз подобного рода провокационное заявление… Когда привязывают к исторической памяти, — это провокация", — подчеркнул Белов.
Он отметил, что Украина не соответствует критериям, необходимым для вступления в НАТО и ЕС. В частности, на её территории есть конфликты.
"Страны с конфликтами не принимаются… Германия не будет никогда идти навстречу какой-то конкретной стране, если это не соответствует, в целом, целеполаганию той организации, которой она является членом", — заявил политолог.
Эксперт добавил, что ФРГ выступала против вступления Украины в НАТО и ЕС ещё до "событий крымских и путча в Киеве".
"Поэтому это исключено", — подчеркнул собеседник Pravda.Ru.
Ранее Мельник заявил, что Берлин должен помочь Украине стать членом НАТО и ЕС.
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