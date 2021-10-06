Папа Римский назвал "своим стыдом" доклад о педофилии французских священников

Во время коллективной аудиенции Папа Римский Франциск высказался о докладе, по информации из которого более 200 тысяч детей пострадали из-за сексуального насилия католических священников Франции.

Папа Римский Франциск признал, что с 1950 по 2020 год огромное число несовершеннолетних стало жертвами педофилов-священников. Понтифик посочувствовал этим детям и рассказал о своей боли из-за этой трагедии. Папа Франциск, слова которого приводит ТАСС, заявил:

"Это и мой стыд, наш стыд, мой стыд за слишком долгое бездействие церкви".

По данным Независимой комиссии по расследованию сексуальных преступлений в лоне церкви, количество растлённых детей возрастает до 330 тысяч, если учитывать не только священников, но и людей из мирского мира, которые связаны с храмами. Исследователи выяснили, что как минимум три тысячи французских работников церкви причастны к педофилии.

Ранее Папа Римский Франциск расширил уголовный кодекс Католической церкви. В нём появился раздел "Преступления против жизни, достоинства и свободы человека". В документ внесли информацию о преступлении "против шестой заповеди". За прелюбодеяние с детьми священника лишат должности.

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