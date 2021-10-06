Армия Украины провела тренировки с ракетами "Точка-У" на границе с Крымом

В среду, шестого октября, украинская армия провела тренировки с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" в Херсонской области, рядом с российской границей.

Представители Командования объединенных сил Вооружённых сил Украины отметили, что учения проходили на границе с временно захваченной территорией Крыма. Киев не признал результаты референдума о воссоединении полуострова с Россией. На тренировке военные практиковались в развёртывании и условно били по целям.

"Тренировка по нанесению условных ракетных ударов происходила на одном из полигонов боевой подготовки в Херсонской области в условиях, максимально приближенных к боевым", — подчеркнули в пресс-службе на официальной странице в Facebook.

Командующий Сергей Наев сообщил, что по плану учений бойцы отрабатывали высадку десанта. Солдаты показывали удары по ракетным комплексам и защищённым местам некого противника. Наев не стал говорить, о каком враге шла речь.

Ранее на заседании первого комитета Генассамблеи ООН российский дипломат Денис Лозинский заявил, что после государственного переворота на Украине и вспышки радикального национализма жители Крыма воспользовались правом на самоопределение и стали частью России.

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