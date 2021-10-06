Нет газа и угля: на Украине останавливаются государственные ТЭС

На Украине уже в ближайшие дни может грянуть энергетический коллапс. Причина — отсутствие запасов газа и угля, необходимых для работы ТЭС.

Как сообщает издание "Русская весна" со ссылкой на пресс-релиз Минэнергетики и угольной промышленности Незалежной, порядка 50% мощностей госкомпании "Центрэнерго", производящей электричество, на сегодняшний день остановлены.

"12 из 23 энергоблоков Трипольской, Змиевской и Углегорской ТЭС остановлены из-за дефицита угля и газа, — цитирует интернет-издание сообщение "Укрэнерго". — Антрацитного угля осталось 41,5 тыс. тонны — этого хватит максимум на 11 дней работы".