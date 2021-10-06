СМИ США обсуждают утекшую "совершенно секретную телеграмму" ЦРУ

Информаторов ЦРУ за рубежом убивают, захватывают в плен или компрометируют. Счёт пострадавших "помощников" идёт на десятки.

Об этом сегодня сообщают СМИ США со ссылкой на "совершенно секретную телеграмму".

По сообщениям таблоидов, должностные лица агентства "всерьёз обеспокоены потерей слишком большого числа информаторов, завербованных за рубежом, десятки из которых были убиты или захвачены в плен и превращены в двойного агента".

Телеграмма была отправлена на все базы ЦРУ по всему миру на прошлой неделе, уточняет газета "Нью-Йорк Таймс" со ссылкой на официальных лиц, "которые видели письмо".

Проблема, согласно публикациям, заключается в "миссии по безопасности”:

быстрый процесс набора персонала, слишком большое доверие к источникам и незаслуженное продвижение по службе — всё это упоминается как процессы, которые необходимо изменить.

В одном из разделов памятки отмечается, что часто агентов можно продвигать за вербовку информатора, независимо от того, окажется ли информатор успешным источником или нет.

В конце концов, никто не несёт ответственности, когда что-то идёт не так с агентом”, — отметил Дуглас Лондон, бывший оперативник ЦРУ, в интервью "Таймс" по поводу телеграммы.

Другие бывшие агенты, отмечает Times, заявили, что телеграмма "продемонстрировала”: хотя потеря информаторов тем или иным способом является нормальной, сейчас проблема "более актуальна”, чем "когда бы то ни было раньше".