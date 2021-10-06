EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Гарантированно украдут и сольют": Касперская советует не сдавать биометрию
"Что-то случилось": Байден высказался о переломном моменте в экономике США
Без ценза: в Госдуме намерены ужесточить наказание педофилам
Пять стран ЕС потребовали от Брюсселя объяснений: почему газ стал таким дорогим
Сенаторы США хотят выслать 300 дипломатов РФ. МИД указал им на ошибку
С больной головы на здоровую: Россия указала Киеву на Минские соглашения
Кориандр сделает вас умнее и здоровее
Медики назвали 7 причин, по которым надо держаться подальше от соевых продуктов
Express: Россия отвергла просьбу США о помощи из-за энергокризиса

СМИ США обсуждают утекшую "совершенно секретную телеграмму" ЦРУ

Мир

Информаторов ЦРУ за рубежом убивают, захватывают в плен или компрометируют. Счёт пострадавших "помощников" идёт на десятки.

СМИ США обсуждают утекшую "совершенно секретную телеграмму" ЦРУ

Об этом сегодня сообщают СМИ США со ссылкой на "совершенно секретную телеграмму".

По сообщениям таблоидов, должностные лица агентства "всерьёз обеспокоены потерей слишком большого числа информаторов, завербованных за рубежом, десятки из которых были убиты или захвачены в плен и превращены в двойного агента".

Телеграмма была отправлена на все базы ЦРУ по всему миру на прошлой неделе, уточняет газета "Нью-Йорк Таймс" со ссылкой на официальных лиц, "которые видели письмо".

Проблема, согласно публикациям, заключается в "миссии по безопасности”:

  • быстрый процесс набора персонала, слишком большое доверие к источникам и незаслуженное продвижение по службе — всё это упоминается как процессы, которые необходимо изменить.

В одном из разделов памятки отмечается, что часто агентов можно продвигать за вербовку информатора, независимо от того, окажется ли информатор успешным источником или нет.

В конце концов, никто не несёт ответственности, когда что-то идёт не так с агентом”, — отметил Дуглас Лондон, бывший оперативник ЦРУ, в интервью "Таймс" по поводу телеграммы.

Другие бывшие агенты, отмечает Times, заявили, что телеграмма "продемонстрировала”:  хотя потеря информаторов тем или иным способом является нормальной, сейчас проблема "более актуальна”, чем "когда бы то ни было раньше".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
СМИ США обсуждают утекшую "совершенно секретную телеграмму" ЦРУ
"Чтобы у нас петухов не было": от Генпрокуратуры потребовали закрыть шоу на ТНТ
В посольстве РФ чётко ответили США по "делу Навального"
"Гарантированно украдут и сольют": Касперская советует не сдавать биометрию
"Что-то случилось": Байден высказался о переломном моменте в экономике США
Без ценза: в Госдуме намерены ужесточить наказание педофилам
Пять стран ЕС потребовали от Брюсселя объяснений: почему газ стал таким дорогим
Сенаторы США хотят выслать 300 дипломатов РФ. МИД указал им на ошибку
С больной головы на здоровую: Россия указала Киеву на Минские соглашения
Кориандр сделает вас умнее и здоровее
Популярное
Здоровье
Японские учёные выявили новый вирус, передающийся через клещей

Учёные из Японии зафиксировали заболевание, которое происходит из-за прежде неизвестного вируса. Он передаётся через укусы клещей. 

Японские учёные выявили новый вирус, передающийся через клещей
Швеция срочно хочет в НАТО из-за действий России
Политика. Новости и аналитика
Швеция срочно хочет в НАТО из-за действий России
Новости Украины
"Мадьяр - на ножи": неонацисты в Закарпатье оскорбились за газ для Венгрии
Мир. Новости мира
Банка российской сметаны оскорбила латышскую пенсионерку
Дмитрий Соколов Вход в преисподнюю: путеводитель для туриста Дмитрий Соколов Игорь Буккер Секретная переписка Марии-Антуанетты: политика и любовь Игорь Буккер Василий Амирджанов Зюганов дал мастер-класс лояльной оппозиционности Василий Амирджанов
Экономика и бизнес
Express: Россия отвергла просьбу США о помощи из-за энергокризиса
Газ
Вызов для "Нафтогаза": на Украине придумали план спасения отопительного сезона
Газовый кризис после Европы "вдарит" по американской экономике
Газ
Газовый кризис после Европы "вдарит" по американской экономике
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников