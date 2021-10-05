Во Франции заявили о конце эпохи американского превосходства

Депутат Национального собрания Франции Эрик Чьотти заявил Le Figaro, что Москва не является врагом для Парижа. Он выступил за выход из НАТО, поскольку это позволит Франции восстановить суверенитет.

По словам Чьотти, Франция является единственной европейской страной, которая имеет силы ядерного сдерживания. Заслуга бывшего президента Николя Саркози заключается в том, что он вернул страну в военное командование НАТО и сделал ее уважаемым союзником, отметил депутат. Последующие лидеры не сделали Францию сильнее, а лишь ослабили ее, считает он.

Парламентарий напомнил, что Североатлантический альянс был создан для противостояния СССР, который давно распался.

Чьотти подчеркнул, что Альянс воспринимает Россию, которая не является Советским Союзом, в качестве врага, однако это не так. При этом членом НАТО является исламистская Турция.

По мнению депутата, организация устарела. Это подтверждается "одиночеством" Франции во время военной операции в Мали и поражением США в Афганистане.

"Эпоха американского превосходства подошла к концу", — констатировал Чьотти.

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