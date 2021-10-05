"Мадьяр - на ножи": неонацисты в Закарпатье оскорбились за газ для Венгрии

Газовый контракт между Россией и Венгрией, по которому Украина исключена из цепочки поставок, вызвал не только возмущение властей Незалежной, но и волну ненависти со стороны националистов.

Как сообщает украинский ТГ-канал "Шептун", сотрудники СБУ нашли в Закарпатье крупную партию листовок с призывом: "Мадяри — паразити і зрадники! Геть з України! Хто не втече, той перший! Мадярів на ножі!".

Автор канала недоумевает: что за странные методы отстаивания интересов своей страны у "патриотов"?

"… казалось бы, причём здесь народ… тем более проживающий на территории Украины?!"

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