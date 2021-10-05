Трамп вернётся и будет мстить

Бывший пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм считает, что Дональд Трамп снова будет баллотироваться на пост президента в 2024 году и в случае победы "станет представлять значительно большую опасность для демократии США, чем когда-либо за четыре года его пребывания на этом посту".

"Он явно является лидером в Республиканской партии, — сказала Гришэм в интервью ABC. — Все демонстрируют ему свою преданность. Он копит злость на тех людей, которые посмели проголосовать за импичмент. И я хочу просто предупредить: как только он вступит в должность, если победит на выборах в 2024 году, он будет мстить, у него, вероятно, будет довольно драконовская политика”.

Заявление экс-пресс-секретаря и своей бывшей помощницы уже прокомментировала Мелания Трамп. Экс-первая леди заявила, что Гришэм "отчаянно пытается реабилитировать свою запятнанную репутацию, манипулируя и искажая правду”, и назвала Гришэм "лживым и проблемным человеком, который не заслуживает ничьего доверия”.

Напомним, Стефани Гришэм была третьим пресс-секретарем Дональда Трампа из четырёх и работала на первую леди. Она подала в отставку с поста главы администрации Мелании Трамп 6 января этого года, в день нападения на Капитолий США сторонников Трампа, стремившихся отменить его поражение на выборах.