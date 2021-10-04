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В узбекском городе рассказали о "правильном" и "неправильном" языках

Мир

Власти узбекского города Чирчик (расположен в 32 километрах к северу от Ташкента) провели акцию в поддержку государственного языка.

В узбекском городе рассказали о "правильном" и "неправильном" языках

Заключалась она в том, что чиновники развесили по городу таблички, на которых слова на узбекском языке были выделены зелёной галочкой, а русские были отмечены красным крестиком. То есть, по мнению управления духовности мэрии Чирчика, именно так нужно популяризировать узбекский язык.

Закон Узбекистана "О государственном языке" предоставляет гражданам по своему усмотрению выбирать язык межнационального общения. И никто не вправе регламентировать употребление языков в быту, напоминает "Комсомольская правда".

Напомним, летом этого года большой резонанс вызвала история с так называемыми языковыми патрулями в Казахстане. Когда местные "активисты" заставляли русскоязычных граждан страны извиняться за то, что они говорят на русском языке. 

В начале сентября стало известно, что организатор "патрулей" в Казахстане Куат Ахметов уехал на Украину.

Что касается нынешней ситуации с акцией, которая была проведена в Чирчике, то хотелось бы, конечно, реакции российских официальных структур. Чтобы понять, например, что по этому поводу думают в Ташкенте.

Напомним, к слову, о проекте Минстроя России. В ведомстве планируют до конца года наладить механизм ввоза иностранных рабочих на российские стройки. Речь идет как раз о рабочих из Узбекистана. 

Вопрос в том, как они будут получать разрешения на трудовую деятельность в России, ведь для этого требуется владеть русским языком. А на фоне таких акций, как в Чирчике, есть сомнения, что проблем здесь не возникнет.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Любовь Степушова
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