В кабмине Германии заявили о непричастности к блокировке каналов RT в YouTube

Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт заявил, что правительство ФРГ не имеет отношения к решению YouTube удалить каналы RT DE и Der Fehlende Part.

По словам Зайберта, каналы RT несколько раз нарушили правила YouTube, и администрация видеохостинга приняла решение удалить аккаунты СМИ.

"Мы не комментируем отдельные блокировки. Это право платформы. <…> Это мера YouTube, которая с правительством ФРГ никак не связана", — подчеркнул представитель немецкого правительства.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. Роскомнадзор потребовал, чтобы Google снял все ограничения с этих каналов и объяснил причины удаления. Если американская компания не разблокирует аккаунты RT, то получит штраф в размере до одного миллиона рублей. В МИД РФ прозвучало предложение принять ответные меры против YouTube и немецких средств массовой информации в России.

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