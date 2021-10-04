Конгресс требует от Байдена объявить ЧС из-за разлива нефти

Член конгресса США Мишель Стил потребовала от лидера Америки объявить экологическое бедствие из-за огромного нефтяного пятна у побережья Хантингтон-Бич, штат Калифорния.

Конгрессвумен считает, что всем, кто пострадал или потенциально может пострадать от разлива, необходима денежная помощь.

"Я прошу незамедлительно одобрить выделение государственной и индивидуальной помощи для всех городов и округов Калифорнии", — цитирует обращение Стил к Джо Байдену РИА Новости.

Огромное пятно в водах появилось в минувшую субботу. По сообщению американских СМИ, утечка нефти могла произойти из-за пробоины в трубопроводе. Однако власти США эту информацию не подтвердили, впрочем, как и не опровергли. По оценкам специалистов, в прибрежной зоне оказалось почти 500 тысяч литров нефти.

Мэр Хантингтон-Бич уточнила, что разлив таких масштабов "один из самых разрушительных".

Пока неизвестно, как на требование ответит американский лидер.

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