В Грузии считают, что Саакашвили хотел убить оппозиционеров

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что в планы бывшего лидера страны Михаила Саакашвили и его соратников входило убийство некоторых оппозиционеров.

В интервью Imedi премьер также сказал, что если бы спецслужбы не арестовали Саакашвили, то 3 октября состоялся бы митинг оппозиции. Политик считает, что экс-президент там бы тоже появился.

"В это время в качестве одной из версий рассматривалось убийство нескольких оппозиционеров. Это должно было произойти для того, чтобы наша власть полностью была делегитимизирована", — добавил Гарибашвили.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили также рассказал, что экс-президент страны Михаил Саакашвили сможет вернуться на Украину только после тюремного срока.

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