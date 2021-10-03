Ассоциация журналистов Афганистана: в стране перестали работать 70% СМИ

В национальной ассоциации журналистов Афганистана рассказали, что на фоне финансовых проблем порядка 70% СМИ в стране перестали работать. Это произошло после того, как к власти пришли талибы*.

Так, исследование было проведено в 28 провинциях Афганистана, в нем приняли участие 500 местных журналистов. По итогам опроса, 67% афганских журналистов потеряли работу, а 33% работают в весьма сложных условиях.

"Сорок процентов афганских журналистов обеспокоены своей безопасностью в Афганистане, а остальным живется нелегко, так как они потеряли работу", — сказал глава ассоциации Масрур Лутфи агентству Khaama Press.

Ранее террористы движения "Талибан"*, которые захватили власть в Афганистане, отказались от министерства по делам женщин. Вместо него радикалы вернули орган карательной власти под названием "Амр бе мааруф ва нахи аз мункар", что переводится как "Повеление благого и запрет предосудительного".

* Запрещенная в России террористическая организация.

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