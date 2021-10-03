Алжир отозвал посла из Франции после слов Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил "безответственные" высказывания, поэтому Алжир отозвал своего посла из Парижа, сказал алжирский лидер Абдельмаджид Теббун.

Скандал между Алжиром и Францией вспыхнул после заявления Макрона о том, что "официальная история" Алжира якобы "полностью переписана".

Теббун назвал слова французского президента безответственными и связал с ними высылку алжирского посла из Парижа.

По словам президента Алжира, его страна не потерпит "любое вмешательство в свои внутренние дела". Он подчеркнул, что Макрон оскорбил память людей, погибших за независимость Алжира, который долгое время был французской колонией.

После инцидента с отзывом алжирского посла Париж решил ужесточить требования по выдаче виз для граждан Марокко, Алжира и Туниса.

Ранее СМИ сообщили, что Алжир закрыл свое воздушное пространство для военных самолетов Франции, которые осуществляют миссию у африканского побережья.

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