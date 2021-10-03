Зеленский: исполнители покушения на убийство Шерифа будут найдены

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что правоохранители найдут и привлекут к уголовной ответственности исполнителей покушения на убийство Сергея Шефира.

Зеленский подтвердил, что это точно было покушение на убийство. На это указывают много деталей, отметил президент, но не стал их озвучивать, потому что продолжается расследование.

"Я считаю, что исполнителей найдут. Я не могу говорить о заказчиках, <…> много людей очень с известными именами вызваны (на допрос. — Прим. ред.) из тех, с кем общался Сергей", — сказал Зеленский.

По словам украинского лидера, его помощник ранее обсуждал с предпринимателем Ринатом Ахметовым "сложные моменты" в энергетической сфере.

Инцидент произошёл в среду, 22 сентября под Киевом. Автомобиль помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли, в машину попало более десяти пуль. Водитель получил ранение. Сам первый помощник президента не пострадал. Глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия высказал предположение, что покушение на Сергея Шефира могли организовать российские спецслужбы.

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