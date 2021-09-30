Комментируя обострение ситуации на Донбассе, советник президента Украины Алексей Арестович, который является представителем Незалежной в Трёхсторонней контактной группе, заявил, что для прекращения огня там нужно, чтобы один телефонный звонок сделал президент России.
Это условие Арестович озвучил в интервью порталу "Украiнськi новини", попутно в очередной раз подчеркнув, что Киев "очень старается", чтобы боевые действия на Донбассе "закончились", но — увы — "без решения Путина" там никак.
"Я немножко знаком с военным делом и, копаясь в своей памяти, не могу найти ни одного примера в мировой истории, когда мир был установлен усилиями одной стороны, — говорит советник. — Мир — это двухсторонний процесс. В нашем случае война может быть остановлена за 1 минуту звонком Путина, а пока он это решение не принял, все наши усилия ни к чему не приведут".
Вот только, кому именно должен позвонить российский президент, чтобы дать команду о прекращении войны на Донбассе, Арестович так и не сказал.
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